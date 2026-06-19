Doca do Cavacas encerra de 22 a 26 de Junho para substituição das pontes de madeira

As Poças do Gomes, também conhecida como Praia da Doca do Cavacas, encerram de 22 a 26 Junho para substituição das pontes pedonais em madeira tão características daquele espaço balnear, informa a CMF.

"Recorde-se que uma das pontes está interdita, por questões de segurança desde maio de 2025 e a outra ponte apresenta já elevado estado de deterioração devido às intempéries e prolongada exposição às condições adversas", acrescenta.

E salienta que "apesar da procura atempada por empresas que efetuem aquele tipo de reparação, a dificuldade de acesso ao local e a complexa operação de colocação das vigas de ferro naquela praia, dificultaram toda esta operação e, apenas este ano, foi possível encontrar uma solução viável e um fornecedor que assegura a capacidade de implementação das mesmas".

Deste modo, "serão colocadas 6 vigas com cerca de 500kg cada uma por recurso a carro grua desde os terrenos sobranceiros à praia, o que poderá ocasionar interrupções temporárias de acesso ao caminho pedonal entre a Doca e a Praia Formosa", informa a autarquia.

A Frente MarFunchal "lamenta o incomodo causado em plena época balnear, no entanto, note-se que a substituição das pontes pedonais trará melhor condições de segurança e usufruto da praia por todos os utentes da Praia da Doca do Cavacas", conclui.