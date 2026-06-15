Edna dos Santos-Duisenberg confirma presença na Cimeira Atlântica'26 em Outubro na Madeira

A economista brasileira Edna dos Santos-Duisenberg, fundadora da World Creativity Organization (WCO), confirmou a sua presença na Cimeira Atlântica 2026, que se realiza na Madeira a 16 de Outubro. A confirmação foi feita através de um vídeo enviado do Rio de Janeiro, antecipando a sua participação no evento organizado pela Associação das Indústrias Criativas (AIC), conforme noticia hoje o DIÁRIO.

Edna foi o primeiro grande nome internacional anunciado pela AIC para esta edição da cimeira, ainda em 2025. É amplamente conhecida como a ‘Mulher N.º 1 do Mundo na Economia Criativa’, a principal referência feminina em liderança criativa na história das Nações Unidas.

A sua carreira na ONU começou em 1983, quando ingressou na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em Genebra, numa altura em que as mulheres raramente ocupavam posições de destaque em organismos internacionais. Anos mais tarde, já como chefe de gabinete do secretário-geral brasileiro Rubens Ricupero, teve um papel relevante na definição de novas abordagens para o comércio internacional e o desenvolvimento sustentável.

Entre 2004 e 2012, à frente do Departamento de Economia Criativa da UNCTAD, liderou a elaboração de dois relatórios pioneiros da ONU (2008 e 2010), que deram nome e estrutura ao movimento global da Economia Criativa e que continuam a servir de base a políticas públicas em todo o mundo.

Aposentada da ONU desde 2012, manteve-se activa como consultora e oradora internacional. Em 2024, juntamente com Lucas Foster, co-fundou a WCO, assumindo a vice-presidência para Parcerias Globais, com o objectivo de ligar governos, empresas e organizações em torno da economia criativa.

De resto, a Cimeira Atlântica’26 - Mesclarte, organizada pela AIC, reúne todos os anos figuras de destaque das indústrias criativas para debater temas como moda, arte, tecnologia, cinema, música e património no contexto do ‘Triângulo Atlântico Criativo’.

O evento, que se realiza no salão nobre do parlamento madeirense, conta com o patrocínio da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e apoios da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, da Câmara Municipal do Funchal e cobertura editorial do DIÁRIO e da TSF-Madeira.