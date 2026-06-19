Fernanda Fragateiro expõe na escola da vila no Porto Santo

Esta sexta-feira, a Porta 33 inaugura a exposição de Fernanda Fragateiro, intitulada “Uma escola e uma floresta e uma escola”.

Em declarações ao DIÁRIO, a artista explicou que o convite surgiu no âmbito de uma relação já longa com a instituição. “Tive um convite por parte da Porta 33, com quem já trabalho há muitos anos. Já fiz uma exposição grande em 1994 e, desde então, temos desenvolvido várias colaborações”, referiu.

Sobre o conceito da mostra, Fernanda Fragateiro destacou a ligação ao espaço e às suas múltiplas leituras. “Tem a ver com o próprio local, que é a escola, mas também com a natureza, a paisagem e com a ideia de que a escola não é só um edifício. A escola é, no fundo, tudo, ou seja, o mundo é escola”, afirmou.

A artista sublinhou ainda a relação afectiva com a ilha. “O Porto Santo é um lugar muito especial e inspirei-me muito na paisagem, que já conheço há muito, pois venho à ilha há mais de 30 anos”, disse.

A criação dos trabalhos expostos resultou de duas principais inspirações. “A primeira foi um projecto que já não existe, feito para o hotel Porto Santo, do arquitecto Anahori, que incluía peças de vime que cobriam os vidros e protegiam do sol”, explicou. O segundo factor foram os trabalhos das artesãs locais, que fazem chapéus de palmito. "No meu caso, a matéria utilizada na exposição é ráfia, e não palmito, mas a inspiração vem desse saber artesanal do Porto Santo”, acrescentou.

A exposição conta ainda com a colaboração do CACI do Porto Santo, da universidade sénior local e de outras instituições da ilha.