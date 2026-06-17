Bandeira Azul volta a reconhecer qualidade dos complexos balneares do Funchal

O Complexo Balnear da Ponta Gorda acolheu esta quarta-feira a cerimónia simbólica de hastear da Bandeira Azul, assinalando o início da época balneária nos espaços geridos pela Frente MarFunchal.

A distinção volta a ser atribuída aos complexos balneares da Ponta Gorda, Praia Formosa, Lido e Barreirinha, aos quais se junta ainda o Clube Naval do Funchal, totalizando cinco Bandeiras Azuis sob gestão da Frente MarFunchal.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou que este galardão representa o reconhecimento da qualidade das infraestruturas e do trabalho desenvolvido ao longo do ano por trabalhadores e entidades envolvidas na gestão dos complexos balneares.

O responsável sublinhou ainda que a qualidade das águas balneares resulta também dos comportamentos e cuidados adoptados pelos cidadãos no seu quotidiano, considerando que a distinção deve ser partilhada com toda a comunidade.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Frente MarFunchal, Carlos Rodrigues, a Frente MarFunchal conta actualmente com cerca de 60 colaboradores e, para a época balneária de 2025, contratou 34 nadadores-salvadores. Entre as novidades deste ano destaca-se a vigilância permanente da Praia Formosa, que passou a contar com acompanhamento durante todo o ano desde Janeiro, reforçando as condições de segurança para os utilizadores daquela praia pública.

Relativamente aos trabalhos de manutenção e recuperação dos espaços balneares, afectados pelas condições marítimas verificadas durante o Inverno, Carlos Rodrigues revelou que foram realizados investimentos na ordem dos 100 mil euros nos diferentes complexos sob gestão da empresa municipal.

A época balneária teve início a 1 de Junho e prolonga-se até 14 de Setembro. O hastear da Bandeira Azul na Ponta Gorda simboliza o arranque oficial da temporada de Verão e pretende destacar a qualidade, segurança e condições oferecidas aos residentes e visitantes que frequentam os complexos balneares do concelho.