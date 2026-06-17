Vereador independente alerta para elevado risco de incêndio em terrenos públicos no Funchal

O vereador independente na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, denunciou esta quarta-feira o "estado de abandono" de dois terrenos públicos na freguesia do Imaculado Coração de Maria.

Segundo Luís Filipe Santos, a acumulação de vegetação seca e mato nestes locais representa um grave risco de incêndio para as habitações e populações circundantes, especialmente nesta época de altas temperaturas.

As situações críticas foram identificadas num terreno da autarquia no Bairro da Penha de França e num espaço do Governo Regional da Madeira na Rua da Levada de Santa Luzia, junto ao Centro de Deficiência Motora.

Luís Filipe Santos considera "inadmissível" que as entidades públicas exijam aos cidadãos a limpeza dos seus espaços privados quando a própria Administração Pública falha na manutenção dos seus terrenos.

O vereador apela a uma intervenção urgente de limpeza por parte de ambas as instituições, sublinhando que a prevenção é a melhor forma de evitar tragédias.