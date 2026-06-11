'Funchal Sempre Melhor' salienta trabalho da CMF na área da habitação

A coligação 'Funchal Sempre Melhor' veio hoje a público destacar o investimento da Câmara Municipal do Funchal na habitação e enalteceu o contributo da autarquia para responder a este desafio global.

A dias de um debate específico sobre esta temática, a deputada Vera Duarte reiterou: “Falamos sem medo, pois têm sido os executivos liderados pelo PSD/CDS que têm implementado e reforçado políticas de habitação e que têm procurado sinergias no sentido de aumentar a oferta pública no concelho".

Para os autarcas funchalenses: “Exemplos como a construção do Bairro da Ponte, o lançamento da empreitada para a construção do novo Bairro da Quinta das Freiras, a expropriação de um edifício na Rua da Infância que terá habitação, a revisão do PDM ou a reabilitação dos complexos habitacionais geridos pela SocioHabita mostram quem produz e distingue-os daqueles que apenas falam e criticam".

Vera Duarte declarou, também, que a CMF irá avançar com a revisão da Estratégia Local de Habitação e com a alteração ao regulamento do programa 'Preserva', adaptando-os à realidade actual das famílias do Funchal, "a que se junta o reforço do Subsídio Municipal ao Arrendamento e a aprovação do Regulamento do Alojamento Local, que permitirá uma vivência mais sustentável e saudável entre habitação e dinâmica económica".

"A prioridade concedida por esta Câmara à habitação é visível, inequívoca e mostra a atenção dada à dinâmica social experienciada pelos Funchalenses. O desafio é que outros, que costumavam ter horror à habitação social ou que apenas falam para apontar o dedo, nos seus âmbitos de atuação, procurem contribuir para a resposta pública de habitação na Região", concluiu.