PPM Madeira exige "afastamento preventivo" de professor "suspeito de condutas impróprias"

O PPM Madeira emitiu uma nota de imprensa no qual "manifesta a sua preocupação face a uma situação que lhe foi relatada por vários pais e que considera não poder deixar de tornar pública, no interesse superior das crianças e das famílias madeirenses", apontando o dedo a um docente.

Segundo os relatos recebidos e denunciados pelo coordenador regional do PPM, Paulo Brito, um professor, cuja identidade optou por não divulgar, por entender que não cabe a um partido político antecipar um julgamento que compete exclusivamente à Justiça, "encontra-se sob investigação das autoridades judiciárias por suspeitas de condutas impróprias". Não obstante essa investigação estar em curso, "o docente em causa continua a colaborar com a Secretaria Regional de Educação e a participar em atividades com crianças", salienta.

Refere o dirigente político que "entre essas atividades conta-se o Festival Infantil organizado pela própria Secretaria, para o qual o referido professor terá composto músicas, sendo que uma delas sagrou-se vencedora da edição mais recente", garante, deixando margem curta para se conhecer o denunciado.