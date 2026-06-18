PS exige esclarecimentos do Governo sobre a Pousada dos Vinháticos

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um pedido de esclarecimentos dirigido ao secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas sobre o atual estado da anteriormente chamada ‘Pousada dos Vinháticos’, na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava.

Em nota à imprensa, os socialistas explicam que em causa está o processo de hasta pública para arrendamento da infraestrutura, que já conta com quatro anos, sem que, até ao momento, seja visível qualquer resultado prático do fim a que se destinava o contrato.

Como recorda o deputado Victor Freitas, a 21 de janeiro de 2022, no auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, teve lugar a hasta pública n.º 5/2021/DRPA para arrendamento da infraestrutura, adjudicada pelo valor base de 3.000 euros por mês.

Conforme foi então noticiado, a entidade arrendatária do espaço iria proceder a obras de recuperação e ampliação, com o objetivo de o transformar numa unidade hoteleira com um máximo de 40 quartos, denominada ‘Hotel dos Vinháticos’, cuja exploração decorreria por um período de 20 anos.

Ora, continua o parlamentar, passados quatro anos desde que foi firmado o contrato de concessão, a verdade é que o edifício continua inoperacional, nem se vislumbra a referida transformação em hotel de 40 quartos, situação que deve ser merecedora das devidas explicações por parte do Governo Regional, neste caso do secretário com a pasta dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues.

“Está em causa um edifício emblemático, que é património público regional”, evidencia Victor Freitas, salientando que o Governo deve um esclarecimento aos madeirenses em relação às razões pelas quais as obras de recuperação e transformação em hotel com 40 quartos ainda não avançaram e o ‘Hotel dos Vinháticos’ ainda não abriu ao público.