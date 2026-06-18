Governo aprovou nova estratégia de adaptação às alterações climáticas

O Governo aprovou hoje a nova Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC2030), prorrogando até ao final do ano a ainda em vigor, disse o ministro da Presidência, Leitão Amaro.

Numa conferência de imprensa para dar conta das principais decisões do Conselho de Ministros de hoje, António Leitão Amaro confirmou a aprovação da estratégia, com medidas de prevenção das alterações climáticas e de adaptação da sociedade a esses impactos, como o calor, secas, incêndios ou cheias.

Frisando que Portugal é dos países mais vulneráveis às alterações climáticas, o ministro disse que a estratégia agora aprovada poderá ser discutida e aprovada pelo Parlamento até ao final do verão, tendo prorrogado a atual estratégia até final do ano, para dar tempo à aprovação da nova.

A ENAAC2030 foi apresentada no final de outubro do ano passado. Reforça a capacidade de adaptação aos fenómenos extremos e investe nomeadamente na prevenção de cheias. Esteve em consulta pública ainda no ano passado e destina-se a adaptar todos os setores da sociedade aos efeitos das alterações climáticas.