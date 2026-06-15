Portugal regressa ao trabalho depois de tempestade estragar planos

A seleção portuguesa de futebol regressa hoje ao trabalho para preparar a estreia no Mundial2026, frente à República Democrática do Congo, uma dia depois de uma tempestade ter impedido a formação lusa de trabalhar com normalidade.

A sessão de trabalho que estava prevista para domingo, bem como a conferência de imprensa, foram canceladas devido a uma tempestade que ocorreu na zona do Gardens North County District Park, espaço que acolhe os trabalhos de Portugal em Palm Beach, nos Estados Unidos.

Os jogadores realizaram trabalho de ativação física num pavilhão, mas é esperado que hoje regressem ao trabalho com normalidade, numa sessão de trabalho que também sofreu alterações.

A formação das 'quinas' vai treinar de manhã em vez de ao final do dia, altura em que está previsto novo agravamento das condições meteorológicas. Assim, um jogador vai falar à comunicação social pelas 09:45 locais (14:45 em Lisboa), com o treino, com 15 minutos abertos, a decorrer pelas 10:30 (15:30).

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início às 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.