PSD-Madeira reúne estruturas e reforça trabalho em rede

O Secretariado do PSD-Madeira reuniu-se com as diferentes estruturas do partido para focar a sua acção na mobilização e na proximidade aos cidadãos, numa fase sem actos eleitorais previstos. O encontro surge após várias reuniões com as comissões políticas concelhias e de freguesia, antecedendo uma deslocação ao Porto Santo, refere o partido através de comunicado à imprensa.

O secretário-geral do PSD-M, José Prada, sublinhou a importância da articulação interna neste novo ciclo:

É fundamental que saibamos reforçar, neste novo ciclo político, a nossa sintonia e articulação interna, de forma a que qualquer ação que venha a ser desenvolvida no terreno valorize e envolva, sempre, as nossas bases e estruturas locais mas, também, aqueles que são os grandes pilares do nosso partido, como é o caso da JSD-M, dos TSD-M, dos nossos autarcas e do Núcleo de Emigrantes. José Prada, secretário-geral do PSD-M

O dirigente partidário apontou o trabalho contínuo como uma prioridade, independentemente da agenda eleitoral, explicando que "temos todo um trabalho que precisa de continuar, a favor da nossa população, independentemente de calendários eleitorais, e é também esse o compromisso que renovamos, reforçamos e priorizamos ao intensificarmos o nosso trabalho em rede".

A fechar, José Prada elogiou o desempenho das estruturas e reiterou o objectivo de manter o partido dinâmico e ligado à sociedade. "Esse é, aliás, um dos grandes desafios a ultrapassar nos próximos meses", concluiu.