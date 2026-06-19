Diogo Nóbrega e Joana Sousa vencem XI Circuito do EPF no Funchal

Diogo Nóbrega, em representação do McDonald's, e Joana Sousa, atleta do Clube Desportivo Infante D. Henrique, foram os grandes vencedores do XI Circuito do Estabelecimento Prisional do Funchal, prova realizada ontem à noite, com uma distância total de 3,3 quilómetros, numa prova realizada pela Associação de Atletismo da Madeira em parceria com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Na competição masculina, Diogo Nóbrega foi o mais rápido, concluindo o percurso em 11:27. O segundo lugar ficou para João Segura, do Grupo Desportivo das Corticeiras, com 11:43, enquanto o terceiro posto foi ocupado por Sérgio Camacho, do Clube Desportivo Infante D. Henrique, que terminou em 12:12.

No sector feminino, Joana Sousa venceu com o tempo de 15:49, seguida de Rosa Rodrigues (16:33), também do Clube Desportivo Infante D. Henrique, e de Patrícia Camacho, da Associação Desportiva Atlético da Madeira, que completou o pódio com 16:52.

Campeonatos Regionais de Sub-20 continuam este fim de semana

Prossegue este fim de semana a época dos Campeonatos Regionais de Sub-20, organizados pela Associação de Atletismo da Madeira. A competição vai decorrer em três locais distintos, no Estádio de Câmara de Lobos, no RG3 no Funchal e no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

DogTrail Machico regressa no sábado

Neste sábado, 20, realiza-se mais uma edição do DogTrail Machico, prova que junta corrida e participação canina. O evento contará com dois percursos: às 08h00, a prova para cães de grande porte (≥10 kg), com cerca de 2.750 metros, e às 09h00, a prova para cães de pequeno porte (até 10 kg), com aproximadamente 1.500 metros.