Joana Soares conquista Santana Vertical Kilometer e dedica vitória aos pais

A atleta Joana Soares, da ACD Jardim da Serra, foi a grande vencedora da classificação feminina do Santana Vertical Kilometer 2026, concluindo os exigentes cinco quilómetros de subida em 52m45s263.

No final da prova, a vencedora mostrou-se satisfeita com o resultado alcançado, admitindo que o principal objectivo passava por voltar a subir ao lugar mais alto do pódio.

“Não foi uma prova fácil, mas senti-me bem ao longo do percurso. O objectivo era voltar a ganhar e felizmente consegui. A prova estava bem marcada, correu tudo bem e gostei muito desta experiência em Santana”, afirmou.

A atleta destacou ainda a organização e as condições encontradas ao longo do percurso, numa competição que voltou a reunir alguns dos melhores especialistas da modalidade.

Com a época a aproximar-se do final, Joana Soares revelou que os próximos desafios passam pelas competições de clubes, antes de entrar num período de recuperação.

“Agora seguem-se as provas de clubes e depois será tempo de acalmar um pouco, recuperar e regenerar para preparar a próxima época”, explicou.

Questionada sobre a quem dedicava a vitória alcançada em Santana, a atleta não hesitou:

“Dedico esta vitória aos meus pais.”

A corredora da ACD Jardim da Serra confirmou assim o excelente momento de forma que atravessa, impondo-se entre as senhoras numa das provas mais duras e emblemáticas do calendário regional de trail running.