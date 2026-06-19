Madeira reforça qualificação no turismo com programa "Formação + Próxima"

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, esteve presente ontem na assinatura do programa "Formação + Próxima", uma iniciativa que junta o Turismo de Portugal, a AMRAM e a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.

Um programa que pretende reforçar a formação profissional no sector do turismo através de uma oferta mais descentralizada e próxima das comunidades, respondendo às necessidades específicas dos territórios e das empresas.

Na ocasião, Elsa Fernandes sublinhou que o turismo é um dos principais motores da economia regional, destacando que a competitividade do sector depende cada vez mais da qualificação dos recursos humanos e da criação de oportunidades de aprendizagem ajustadas à realidade local.

"Contudo, a sua competitividade e capacidade de inovação dependem, cada vez mais, da qualificação dos recursos humanos e da criação de oportunidades de aprendizagem próximas das comunidades e ajustadas às necessidades concretas dos territórios. É precisamente essa proximidade que o programa 'Formação + Próxima' promove", afirmou a governante.

A secretária regional acrescentou ainda que "investir nas pessoas é a forma mais segura de promover o desenvolvimento económico, a coesão social e a valorização do capital humano da nossa Região".

Elsa Fernandes destacou também o protocolo como um exemplo de cooperação institucional, agradecendo ao Turismo de Portugal pela "disponibilidade e visão estratégica" e à AMRAM pelo "papel fundamental na identificação das necessidades locais e na mobilização dos cidadãos para estas oportunidades de formação", concluiu.