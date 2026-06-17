Programa "Formação + Próxima" junta municípios da Madeira ao Turismo de Portugal

O Turismo de Portugal assina amanhã, 18 de Junho, um protocolo com a Associação dos Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) e a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira (EHTM), numa cerimónia agendada para as 15h00 nas instalações da escola, e num acordo que se insere no programa "Formação + Próxima" que marca a chegada desta iniciativa a todos os 11 municípios do arquipélago, reforçando a aposta na descentralização da formação no sector do turismo.

Criado em Janeiro de 2022, o "Formação + Próxima" adapta a oferta formativa das Escolas do Turismo de Portugal às necessidades específicas de cada território. O programa já abrange 185 municípios, mais de 60% do total nacional, tendo promovido mais de 2.400 acções de formação para cerca de 32.000 participantes.

A metodologia assenta num diagnóstico prévio de cada município, a partir do qual é desenhado um plano de formação à medida das empresas e autarquias locais, abrangendo competências técnicas e comportamentais, bem como a valorização dos territórios e a capacitação das suas equipas.

"De uma forma geral, o programa 'Formação + Próxima' visa capacitar autarquias e empresas na 'arte da hospitalidade', através do desenvolvimento de conteúdos formativos nas áreas das 'soft' e 'hard skills'", refere a nota de imprensa.

A cerimónia conta com a presença da secretária regional de Educação, Elsa Fernandes, da directora regional do Turismo, Bárbara Spínola, do presidente da ACIF - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, António Jardim Fernandes, e dos representantes dos 11 municípios.

Para o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, "ao unir todos os municípios da Madeira em torno deste programa, damos um passo concreto para que o turismo seja, em cada território, um motor de desenvolvimento sustentável e de oportunidade para quem neles vive e trabalha", diz citado na nota de anúncio deste protocolo. "A formação é uma estratégia fundamental para fortalecer a coesão territorial e assegurar um futuro mais equilibrado e inclusivo nas regiões ultraperiféricas. Com este protocolo, o Turismo de Portugal reafirma o seu compromisso com a descentralização e com a qualificação das pessoas e das empresas em todo o território nacional", conclui.