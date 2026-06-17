Turismo de cruzeiros atinge novos máximos na Madeira

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, afirmou hoje que o Porto do Funchal voltou a consolidar-se como o principal porto de cruzeiros do país e destacou o desafio de combater a sazonalidade, numa altura em que a Região prepara a futura ligação elétrica aos navios atracados.

As declarações foram prestadas durante uma visita oficial a bordo do Ventura, da P&O Cruises, no Porto do Funchal.

Entre Setembro de 2025 e Maio deste ano, a época alta do turismo de cruzeiros na Madeira registou 791.707 passageiros nos portos do Funchal e do Porto Santo, mais cerca de 50 mil do que na temporada anterior, em que tinham sido contabilizados 744.855 passageiros.

Nesta temporada, os portos regionais registaram 344 escalas de navios de cruzeiro, mais nove do que na época anterior, e uma subida no número de tripulantes, que passou de 227.281 em 2024/2025 para 295.180 na temporada agora terminada.

“Feitas as contas, ultrapassámos um milhão de pessoas, entre passageiros e tripulantes”, sublinhou o governante.

José Manuel Rodrigues disse ainda que o crescimento de 6,29% em relação ao período homólogo deixa a Secretaria Regional da Economia, que tutela a APRAM — Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, bastante satisfeita.

O secretário regional referiu que o impacto económico direto do setor ultrapassa os 60 milhões de euros, por ano, na economia regional e realçou ainda o facto de algumas companhias de cruzeiros já estarem a abastecer-se de produtos regionais.

O governante sublinhou que o aumento de passageiros, tripulantes, escalas e turnarounds — embarques e desembarques no Funchal — confirma a confiança das companhias de cruzeiro na Madeira.

José Manuel Rodrigues identificou como principal desafio “esbater a sazonalidade” do setor, defendendo novos circuitos turísticos marítimos no Verão para potenciar a infraestrutura portuária. Disse ainda que as reservas das companhias são “muito positivas”, o que antecipa um próximo ciclo de cruzeiros “claramente positivo”.

Já a directora comercial e de operações da Blandy Travel & Shipping, Paula Ferreira, vincou que o Ventura “é um navio que está connosco todo o ano” e que, por isso, tem especial importância para manter o movimento também fora da época alta.

A responsável referiu que o navio “traz dinamismo ao Porto” e ajuda a sustentar a procura pela cidade do Funchal durante os meses de verão.

Paula Ferreira acrescentou que a visita permitiu discutir com o comandante do Ventura, James Alexander Brown, o impacto das escalas, apontando um valor na ordem dos 280 mil euros por cada escala na Região, e destacou o aumento do número navios que aportam no Funchal.

A visita teve também como foco a preparação técnica para a futura ligação ao sistema OPS (Onshore Power Supply), que permitirá fornecer energia elétrica em terra aos navios atracados.

Trata-se de uma aposta que se enquadra nas exigências europeias de descarbonização e é considerada estratégica para o Porto do Funchal.

A responsável da Blandy Travel & Shipping destacou ainda que a Madeira continua a ser um destino muito procurado pelos cruzeiristas, sublinhando a combinação entre clima ameno, oferta cultural e eventos regionais.

Segundo nota à imprensa, o Ventura, com 290 metros de comprimento, tem capacidade para 3.192 passageiros e 1.220 tripulantes.