Carretero reforça liderança na Madeira Sky Race
Espanhol amplia vantagem para quase nove minutos; Rea Kolbl domina entre as mulheres
O espanhol Abel Carretero continua a impor um ritmo forte na Madeira Sky Race (MSR), prova-rainha da Ultra Skyrunning Madeira 2026. À passagem por São Jorge, o líder da corrida já dispunha de uma vantagem de quase nove minutos sobre o neozelandês David Haunschmidt, que seguia na segunda posição.
O português Pedro Garrido mantinha o terceiro lugar, a cerca de minuto e meio do atleta da Nova Zelândia, conservando-se na luta pelos lugares do pódio.
Na competição feminina, a eslovena Rea Kolbl confirmava o favoritismo e mantinha uma liderança confortável. À passagem pelo posto de controlo do Pico Ruivo, a atleta seguia com mais de 20 minutos de vantagem sobre a bielorrussa Olga Sapach, que representa o Porto Moniz.
A melhor portuguesa era, nessa fase da corrida, a madeirense Lúcia Franco, do Galomar, que ocupava a terceira posição, a quase sete minutos da segunda classificada.
A Madeira Sky Race, este ano com 48,1 quilómetros e 3651 metros de desnível positivo, é a prova principal do programa da Ultra Skyrunning Madeira e integra a Taça de Portugal da modalidade. O percurso, de elevado grau técnico, atravessa zonas de montanha, floresta e falésias costeiras, exigindo aos atletas passagens técnicas que incluem pequenas escaladas de grau II e oferecendo algumas das paisagens mais emblemáticas do concelho de Santana.