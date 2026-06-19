Escócia, EUA e Austrália querem '16 avos', Brasil defronta Haiti

A Escócia, os Estados Unidos e a Austrália podem assegurar hoje o apuramento para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, num nono dia em que o pentacampeão Brasil defronta o Haiti.

Numa altura em que já é certo que seis pontos garantem, no mínimo, uma das oito vagas para terceiros classificados, a Escócia pode qualificar-se, mas tem para isso de vencer Marrocos, no Grupo C, enquanto no B, o vencedor do embate entre os coanfitriões Estados Unidos e a Austrália também segue em frente.

O primeiro jogo do programa de hoje, a partir das 12:00 locais (20:00 em Lisboa), em Seattle, é, precisamente, o que opõe os norte-americanos ao conjunto da Oceânia.

A formação comandada pelo argentino Mauricio Pochettino foi uma das que mais se destacou na ronda inaugural, ao vencer o Paraguai por claros 4-1, enquanto a Austrália também esteve em grande destaque, ao superar a Turquia por 2-0.

Desta forma, as duas equipas têm a opção de garantir, desde já, o apuramento, sendo que o empate não deixa de ser bom resultado para ambas, num jogo em que, a atuar em 'casa', os Estados Unidos são apontados como favoritos.

Se em Seattle se joga pelo apuramento, em Santa Clara, pelas 21:00 (05:00 de sábado), a Turquia e o Paraguai precisam de pontuar para se manterem com reais possibilidades de seguir em frente, pois três pontos poderão ser curtos.

No que respeita ao Grupo C, só a Escócia, de regresso aos Mundiais 28 anos depois, pode selar o apuramento, sendo que, para isso, tem de bater Marrocos, em Foxborough, a partir das 18:00 (23:00), algo que parece improvável.

A formação escocesa só venceu o Haiti por 1-0, graças a um golo de John McGinn (28 minutos), e vai medir forças com uma seleção que foi quarta classificada em 2022, é vice-campeã africana em título e deu excelentes indicações face ao Brasil (1-1).

Os 'canarinhos', comandados pelo italiano Carlo Ancelotti, mostraram na primeira ronda estar ainda muito longe das 'versões' que venceram a prova, em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e de outras que não o conseguiram, mas são claros favoritos face ao Haiti.

Para o segundo encontro, Neymar, que chegou lesionado ao Mundial2026, vai continuar de fora, sendo que, em relação ao 'onze', poderão ser novidades Danilo e Matheus Cunha.

Após o primeiro dia da segunda jornada, com os jogos dos agrupamentos A e B, o coanfitrião México foi a primeira seleção a garantir a qualificação, ao vencer a Coreia do Sul por 1-0, depois de já ter batido a África do Sul por 2-0.

O Mundial de futebol de 2026 começou em 11 de junho e prolonga-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.