Benfica defronta St. Gallen na segunda pré-eliminatória

O Benfica vai defrontar os suíços do St. Gallen na segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio hoje realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Europa estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Benfica a receber o conjunto helvético no jogo da segunda mão.

Os 'encarnados', terceiros classificados da última I Liga portuguesa e três vezes finalistas da segunda competição europeia de clubes, vão tentar chegar à fase de liga da Liga Europa, na qual já está o Torreense, vencedor da Taça de Portugal.

Em 2025/26, o St. Gallen terminou a Liga suíça na segunda posição, atrás do surpreendente campeão Thun, mas conquistou a Taça da Suíça, naquele que foi o primeiro troféu desde 1999/2000, quando se sagrou campeão pela segunda vez.

Apesar de nunca ter jogado com o Benfica, o St. Gallen já jogou com o Vitória de Guimarães, sendo goleado em casa por 4-1, na fase de liga da Liga Conferência de 2024/25.

Nos restantes embates da segunda pré-eliminatória, destaque para os cipriotas do Pafos, treinados pelo português Ricardo Sá Pinto e que vão encontrar os croatas do Hajduk Split ou os eslovacos do Zilina, que se defrontam na primeira ronda de qualificação.

Já definidas estão também as eliminatórias entre o Hammarby (Suécia) e o Anderlecht (Bélgica), entre o Besiktas (Turquia) e o Midtjylland (Dinamarca), e entre o Tromso (Noruega) e o Viktoria Plzen (República Checa).