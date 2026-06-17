PS e JPP querem acrescentar mais 20 dias ao calendário de trabalho da Assembleia da Madeira

A primeira parte da ordem de trabalhos da sessão plenária desta quarta-feira será preenchida com a apreciação e votação na generalidade de um projecto de proposta de lei de alteração ao Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, da autoria do PS e JPP, que já passou pela Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político.

Em concreto, a proposta define que as sessões legislativas, salvo a primeira de cada legislatura, iniciam-se a 10 de Setembro, ao invés de ser a 1 de Outubro, como acontece actualmente. Com esta alteração, o calendário de trabalho do plenário do parlamento madeirense ganha mais 20 dias por ano.