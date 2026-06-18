Associação de Futebol apela à continuidade de Ricardo Miranda na liderança da 'Camacha'

O presidente da Associação de Futebol da Madeira lançou um apelo público para que Ricardo Miranda reconsidere a decisão de deixar a liderança da Associação Desportiva da Camacha, numa mensagem em que destaca o papel do dirigente no crescimento do clube e do desporto madeirense.

Rui Coelho destaca o trabalho desenvolvido por Miranda ao longo dos últimos anos, marcado pela aposta no futebol de formação, pelo reforço do associativismo desportivo e pela afirmação da AD Camacha como uma referência regional e nacional.

Na mensagem difundida, o presidente da Associação de Futebol sublinha ainda a necessidade de um maior apoio e cooperação entre as entidades públicas e privadas para garantir o futuro do desporto federado, defendendo que dirigentes com a experiência e dedicação de Ricardo Miranda continuam a ser fundamentais para o desenvolvimento da modalidade. "A Madeira precisa de dirigentes com a sua experiência, visão, dedicação e sentido de serviço", lemos na missiva a que o DIÁRIO teve acesso.

É também revelado que, nos próximos dias, será promovido um encontro com Ricardo Miranda para analisar "possíveis caminhos para o futuro" do clube. Entretanto, o foco mantém-se na realização do 'Camacha Cup', considerado um exemplo da importância do desporto na formação das crianças e dos jovens.

"Ricardo, o teu trabalho no desporto madeirense é demasiado importante para ficar por aqui. Ainda há muito caminho para percorrer e muitos desafios para vencer", reforça Rui Coelho.