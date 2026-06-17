Presidente da Associação de Futebol da Madeira marca presença em Houston para apoiar Portugal no Mundial'2026

Rui Coelho, presidente da Associação de Futebol da Madeira (AFM), está em Houston, no Texas, nos EUA, integrado na comitiva portuguesa que acompanha a Selecção Nacional na fase de grupos do Campeonato do Mundo.

A presença do dirigente madeirense nos Estados Unidos vai além do apoio desportivo. Vestindo as cores azul e amarelo da Região Autónoma da Madeira, Rui Coelho representa institucionalmente o arquipélago naquele que considera ser um momento de “enorme orgulho para todos os portugueses”.

A viagem inclui ainda uma homenagem a Cristiano Ronaldo, o internacional português cujo percurso, de talento, dedicação e superação, continua a ser referência para gerações em todo o mundo.

No plano institucional, o presidente da AFM destacou a qualidade da relação com a Federação Portuguesa de Futebol, reconhecendo o papel do presidente Pedro Proença e da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, no fortalecimento dos laços entre as duas estruturas.

“Na terra do ‘american dream’ alimentamos também o sonho português: ver a Selecção Nacional conquistar o tão desejado título mundial”, afirma Rui Coelho.