Conservatório da Madeira celebra vitória de Jesus Madrid no CONVIMUS

O Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode assinala, hoje, mais um momento de reconhecimento internacional, ao ver um dos seus alunos alcançar o primeiro lugar num concurso de elevada exigência artística.

Jesus Madrid, aluno da classe do professor Norberto Gomes, foi distinguido com o 1.º prémio do Concurso Nacional Jovem Violinista CONVIMUS, integrado na 7.ª edição do CONVIMUS – Festival Internacional de Música - promovido pela AMASING - na Categoria 1-Dificuldade Elevada, que contou com 15 participantes, refere nota à imprensa.

Para além do prémio monetário, o jovem violinista terá a oportunidade de se apresentar a solo com Orquestra Sinfónica AMASING, no início de julho, na abertura deste festival, na cidade do Porto.