Conservatório prepara lançamento da actividade de Produção Musical Electrónica

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira prepara o lançamento da actividade de Produção Musical Electrónica, no próximo ano lectivo, uma nova oferta formativa dirigida a alunos a partir dos 13 anos, que pretende aproximar os jovens das novas linguagens da criação musical e das ferramentas tecnológicas hoje utilizadas na música, no audiovisual, nos videojogos e nas artes digitais.

Segundo nota à imprensa, a nova actividade, inserida na oferta formativa dos Cursos Livres em Artes, terá a duração de dois anos lectivos, com dois tempos semanais de 50 minutos, e foi concebida para capacitar os alunos a criar, produzir, misturar e finalizar faixas de música eletrónica, utilizando software e hardware modernos.

O plano de estudos foi desenvolvido pelo professor Paulo Silva e aposta numa formação prática, criativa e progressiva.

Explica ainda que "num contexto em que a música nasce cada vez mais do cruzamento entre instrumentos, computadores, sintetizadores, samples e ambientes digitais, o Conservatório reforça a modernização da sua oferta educativa e responde a uma área em forte crescimento nas indústrias culturais e criativas".

Ao longo da formação, os alunos terão contacto com a história da música electrónica, os seus principais géneros, compositores, performers e produtores, abrangendo áreas como a música concreta, a música electroacústica, o pop, a EDM e outras expressões sonoras contemporâneas. A actividade inclui ainda trabalho com DAWs, controladores MIDI, interfaces áudio, sintetizadores, sampling, design de som, estrutura musical, técnicas de produção, arranjo, mistura, efeitos, processamento e masterização.

A componente prática será central. Cada aluno será desafiado a desenvolver uma composição original, construída ao longo do percurso formativo e apresentada no final da actividade. A avaliação será contínua, valorizando a participação, a evolução técnica e criativa, as actividades práticas e o projecto final.

O plano prevê ainda a realização de uma masterclass com um compositor ou produtor convidado, permitindo aos alunos contactar diretamente com profissionais da área e compreender melhor os contextos reais de criação, produção e circulação da música eletrónica.

O Conservatório da Madeira diz que esta nova actividade "reforça a sua missão enquanto escola artística pública capaz de unir tradição e inovação, preservando o património musical e, simultaneamente, abrindo espaço às linguagens do presente e do futuro".

Por fim, refere que "a Produção Musical Electrónica constitui, assim, uma resposta concreta aos novos desafios da educação artística, preparando os jovens para um ecossistema cultural cada vez mais digital, interactivo e competitivo".