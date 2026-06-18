PR marca estreia internacional do Portugal Football Summit em Miami

O Presidente da República e representantes de Turismo de Portugal, Google e Liga saudita de futebol integram a lista de oradores da primeira edição internacional do Portugal Football Summit, em 26 de junho, em Miami, nos Estados Unidos.

A cimeira, dedicada ao cruzamento entre futebol, tecnologia e investimento, será inaugurada pelo chefe de Estado, António José Seguro, numa unidade hoteleira do estado norte-americano da Florida.

Em comunicado, a organização do evento promovido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), liderada por Pedro Proença, refere que a intervenção do Presidente da República é um "gesto que sublinha o peso institucional do evento e o papel do desporto como instrumento de diplomacia e de afirmação da marca Portugal".

Em pleno Mundial2026, dois dias antes de a seleção portuguesa entrar em campo frente à Colômbia, em Miami, o fórum Portugal Football Summit (PFS) "atravessa o Atlântico para colocar Portugal no centro da conversa global sobre o futuro do jogo".

"Durante um dia, Miami vai reunir alguns dos nomes e organizações que estão a moldar a indústria, da tecnologia aos media, do investimento à inovação", indica.

Entre os participantes confirmados estão Turismo de Portugal, Google, Goldman Sachs, The Carlyle Group, Monarch, APEX, Liga saudita de futebol, CR7 Media e Inter Miami, "num programa que combina painéis, conversas e 'networking' ao mais alto nível".

A cimeira contará ainda com a presença de Ticha Penicheiro, antiga estrela da Liga norte-americana feminina de basquetebol (WNBA).

De acordo com a organização, o evento estrutura se em duas dimensões. Uma dedicada ao papel global de Portugal, valorizando talento e conhecimento nacionais e reforçando o desporto como vetor diplomático e outra voltada para os grandes temas que definem o futuro da indústria, como investimento em ecossistemas e infraestruturas, transformação da experiência do adepto, inovação tecnológica, novos modelos de media e criação de valor.

"Mais do que uma conferência, o PFS Miami é um ponto de encontro para quem decide o rumo do jogo. É um convite a estar na sala onde o futebol, o negócio e a diplomacia se cruzam, e onde se começa a desenhar o próximo capítulo da indústria", acrescenta.

A segunda edição do Portugal Football Summit está marcada para entre 23 e 25 de setembro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde já decorreu a primeira, no ano passado.