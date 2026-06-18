A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que 95% não conseguem comprar um estúdio. O salário médio de um trabalhador madeirense cobre apenas 32% do rendimento necessário para aceder a crédito habitação para adquirir um T0 no Funchal.

O primeiro jogo da selecção nacional no Mundial ganha força na primeira página. Depois da festa veio a desilusão, espelhada que está numa foto da Fun Zone no Funchal. Portugal empatou (1-1) com o Congo numa estreia cinzenta no Mundial’2026. No Largo da Restauração, os festejos iniciais acabaram em decepção.

Dizemos-lhe, também, que a Madeira ganha umsistema de referência altimétrica. Esta rede vai permitir calcular, com elevado rigor científico e técnico, as altitudes oficiais da ilha. À capa chamamos, ainda, Susana Gramilho, cônsul honorária de Cabo Verde na Madeira, que sonhava ser juíza, mas encontrou na diplomacia a vocação ao serviço das causas sociais. "Agradeço todas as noites por ter um colchão onde dormir", refere em entrevista ao DIÁRIO.

Nesta edição, revelamos que Kura encabeça cartaz electrónico das Festas de São Vicente.

Estas e outras notícias poderá ler na íntegra na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto no formato e-paper, como no tradicional papel, que poderá receber numa morada por si indicada ou adquirir num ponto de venda perto de si. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF Madeira.

Bom dia, com boas leituras!