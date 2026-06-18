Cinco pessoas acusadas de pertencer a organização terrorista na Macedónia do Norte
Cinco pessoas suspeitas de formarem uma "organização terrorista" ideologicamente ligada ao grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) foram acusadas na Macedónia do Norte, divulgaram ontem as autoridades da nação dos Balcãs.
O Departamento de Combate ao Crime Organizado e Crimes Graves do Ministério do Interior, em coordenação com a Agência de Segurança Nacional e a Procuradoria, realizou uma operação para identificar os responsáveis por "aplicações de Internet" que "incitavam a criação de uma organização terrorista", adiantou o ministério em comunicado.
Os suspeitos são acusados de terem criado e gerido, entre 2024 e 2026, um grupo 'online' que "publicamente incitava a criação de uma organização terrorista baseada na ideologia do EI e de outras organizações terroristas ideologicamente relacionadas", acrescentou a mesma fonte.
Na terça-feira, dois deles foram detidos preventivamente, enquanto os outros três cumprem pena de prisão por crimes relacionados com terrorismo.
Foram realizadas buscas em vários locais de Skopje, a capital, e na prisão onde estão detidos três dos suspeitos.
Foram encontrados e apreendidos equipamentos eletrónicos, informou a Agência Nacional de Segurança.
No início de maio, sete pessoas foram detidas por suspeita de pertencerem a "um grupo radical ideologicamente ligado à rede internacional do Estado Islâmico", após um ataque incendiário no mês anterior que danificou a entrada de uma sinagoga em Skopje, embora ninguém tenha ficado ferido.
Na altura, a polícia indiciou duas pessoas por crimes relacionados com terrorismo.
Nos últimos dois anos, uma dezena de pessoas foram detidas na Macedónia do Norte pelas suas alegadas ligações ao grupo EI.