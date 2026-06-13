Rafael Pacheco vence Norte Sky Race
Atleta de São Vicente impôs-se na prova de 12 quilómetros da Ultra Skyrunning Madeira
Rafael Pacheco, de São Vicente, venceu este sábado a Norte Sky Race, prova de 12 quilómetros e 1035 metros de desnível positivo integrada na Ultra Skyrunning Madeira 2026.
O vencedor cortou a meta em 1:29.11, impondo-se ao espanhol Iñigo Alzueta, segundo classificado, que concluiu a prova em 1:31.01. O pódio ficou completo com Abdellah Oubella, de Santana, que terminou com o tempo de 1:39.41.
A Norte Sky Race, anteriormente designada Furão Sky Race, percorre alguns dos mais emblemáticos trilhos do norte da Madeira, proporcionando aos participantes um percurso técnico em plena natureza, entre a floresta Laurissilva e a paisagem rural do concelho de Santana.
A classificação feminina será divulgada assim que estiver concluída.