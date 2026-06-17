Turista perdeu-se na serras de Machico

Um turista de nacionalidade inglesa perdeu-se, na tarde desta quarta-feira, nas serras da Ribeira Seca, no concelho de Machico.

O homem iniciou a caminhada na Levada Nova, mas acabou por se desorientar e sair do trilho, ficando perdido na zona da Ribeira Seca.

O alerta foi dado pelas 14 horas, tendo os Bombeiros Municipais de Machico mobilizado dois elementos para o local. A Polícia Florestal também foi accionada para apoiar as buscas.

Entretanto, o turista conseguiu partilhar a sua localização através do telemóvel, o que facilitou o trabalho das equipas de socorro e permitiu que fosse localizado.

O homem não apresentava quaisquer ferimentos, pelo que não necessitou de transporte hospitalar. Após ser encontrado, foi acompanhado pelos operacionais até à estrada.

A operação de resgate ficou concluída há pouco.