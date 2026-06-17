Fan Zone do DIÁRIO começa a ganhar vida antes do jogo de Portugal

A menos de duas horas do pontapé de saída do jogo de Portugal no Mundial 2026, a Fan Zone do DIÁRIO, em co-organização com a Câmara Municipal do Funchal, instalada no Largo da Restauração, começa a compor-se e a ganhar ambiente no centro da cidade.

O espaço vai recebendo os primeiros adeptos, com especial destaque para famílias e grupos de amigos que vão vestindo as cores da Selecção Nacional e antecipando a estreia portuguesa na competição. Bandeiras, cachecóis, chapéus e camisolas começam a preencher o cenário, à medida que cresce a expectativa para o início da partida.

Um dos primeiros pontos de animação a ganhar destaque foi a troca de cromos, que já decorre no local e junta sobretudo os mais novos. “Já troquei dois repetidos por um que me faltava! Gostava de conseguir o Ronaldo mas é difícil, ainda me faltam alguns”, contou Leça, um menino de 13 anos.

Também Mariana Sousa fez questão de passar pela Fan Zone. A jovem, vinda da Escócia, explicou que, ao contrário do que acontece em Portugal, a febre das cadernetas do Mundial não se sente com a mesma intensidade no país onde vive.

“Na Escócia não vejo este entusiasmo à volta dos cromos. As cadernetas até são gratuitas, mas não é nada comparado com o que se vive aqui.”

A Fan Zone deverá continuar a encher nas próximas horas, acompanhando o aumento da expectativa em torno do jogo da selecção das quintas.