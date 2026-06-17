Já há onzes do Portugal - RD Congo
A seleção portuguesa estreia-se daqui a pouco no Mundial2026 de futebol, frente à República Democrática do Congo, em Houston, nos Estados Unidos, numa partida da jornada inaugural do Grupo K, que conta ainda com as selecções da Colômbia e do Uzbequistão.
Num duelo inédito entre ambas as selecções Roberto Martinez chamou Tomás Araújo para o eixo da defesa, muito por culpa pela ausência de Rúben Dias que não está em perfeitas condições físicas para ir a jogo. Já na frente de ataque o seleccionador conta com o madeirense Cristiano Ronaldo que terá ao seu lado Pedro Neto e Bernardo Silva.
Eis o onze de Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Renato Veiga, Tomás Araújo, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.
Quanto à RD Congo irá alinhar com: Lionel Mpasi, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Aaron Wan-Bissaka, Edo Kayembe, Ngal´ayel Mukau, Sam Moutoussamy, Yoane Wissa, Cédric Bakambu.
O encontro no Estádio NRG, em Houston terá como árbitro principal será Abdulrahman Al Jassim, do Qatar, e com o apito inicial a estar agendado para as 18 horas.