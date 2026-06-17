PS alerta para violência contra idosos e apela ao reforço da protecção das vítimas

A deputada Isabel Garcês (PS) alertou, esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, para a realidade da violência contra as pessoas idosas, defendendo o reforço das medidas de prevenção, proteção e apoio às vítimas.

A intervenção ocorreu durante a discussão de um voto de solidariedade apresentado pelo grupo parlamentar do PS, para com as pessoas idosas vítimas de violência, assinalando o Dia Mundial de Consciencialização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado a 15 de Junho.

Na sua intervenção, Isabel Garcês sublinhou que a violência contra as pessoas idosas constitui uma grave violação dos direitos humanos, assumindo diversas formas, nomeadamente violência física, psicológica e económica, bem como situações de negligência e abandono.

A deputada referiu dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), segundo os quais este tipo de violência ocorre maioritariamente em contexto familiar. Os filhos surgem como os principais agressores, seguidos dos cônjuges. Destacou ainda que mais de metade das vítimas apoiadas vivia situações de violência continuada e que quase metade dos casos nunca chegou ao conhecimento das autoridades.

Relativamente à Região Autónoma da Madeira, Isabel Garcês indicou que a APAV apoiou 40 vítimas residentes no nosso arquipélago entre 2021 e 2025. No entanto, salientou que a própria associação considera que estes números não reflectem a verdadeira dimensão do problema, uma vez que muitas situações permanecem ocultas e sem denúncia.

Perante o envelhecimento da população madeirense, a parlamentar socialista considerou urgente reforçar as respostas públicas dirigidas à prevenção da violência e ao apoio às vítimas. Através deste voto de solidariedade, o PS pretende expressar apoio a todas as pessoas idosas vítimas de violência, reconhecer a coragem daqueles que denunciam estas situações e reafirmar o compromisso de combate a todas as formas de abuso, negligência e abandono.

A concluir, Isabel Garcês defendeu que a consciencialização para esta problemática deve traduzir-se numa responsabilidade colectiva de garantir dignidade, segurança e qualidade de vida à população idosa.

Após a apresentação de Isabel Garcês, o tema foi igualmente abordado por Manuela Gonçalves (Chega), Mariusky Spínola (JPP), Bina Pereira (PSD), Sara Madalena (CDS) e Gonçalo Maia Camelo (IL).