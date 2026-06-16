Congo com "força" para defrontar "uma das melhores seleções do mundo"

O selecionador de futebol da República Democrática do Congo, o francês Sébastien Desabre, elogiou hoje Portugal como uma das melhores equipas do mundo, na antevisão do jogo no Mundial2026.

"Estamos focados naquilo que fazemos melhor. É uma maratona de três jogos. Amanhã [quarta-feira], jogamos contra uma das melhores equipas do mundo", começou por dizer o treinador da seleção congolesa.

Portugal e República Democrática do Congo defrontam-se na quarta-feira no Estádio NRG, em Houston, em jogo da primeira jornada do Grupo K do Campeonato do Mundo, com início às 13:00 locais (18:00 de Lisboa).

Na conferência de antevisão do jogo de estreia, Desabre insistiu na qualidade da seleção das 'quinas', mas ainda assim mostrou-se otimista em relação àquilo que a sua equipa poderá fazer, garantindo existir "força" para este primeiro desafio.

"Conhecemos a equipa, temos muito respeito por Portugal --- é das melhores equipas do mundo ---, mas temos muita força e vamos começar pelo nosso estilo de jogo", acrescentou o treinador.

No jogo de quarta-feira, o selecionador da formação congolesa entende que a chave para um bom resultado da sua equipa terá de passar pela união e pelo trabalho em conjunto, afirmando que não existe estratégia para travar apenas Cristiano Ronaldo.

"É trabalho de equipa, não é só Cristiano Ronaldo", argumentou.

Sebastién Desabre adiantou que a sua equipa tem de estar focada no que pode fazer de melhor, lembrando que é uma maratona de três jogos na fase de grupos, fase que apura os dois primeiros de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros.

"Se estamos aqui, é porque trabalhámos muito. A primeira vitória para nós é estar aqui. Queremos avançar para a fase seguinte: esse é o objetivo, e temos uma estratégia para isso", acrescentou o treinador.

Desabre lamentou ainda que a sua equipa não possa contar na quarta-feira com alguns dos adeptos que sempre os acompanharam e que não puderam, desta vez, viajar para assistir aos jogos neste Mundial2026, com recusa de vistos por parte dos Estados Unidos.

"Vamos ver como vai ser amanhã [quarta-feira], vamos ver se estamos prontos ou não. Os jogadores estão prontos, temos 100 milhões de congoleses a ver-nos, queremos mostrar coragem e faremos tudo o que for possível", disse ainda.

A República Democrática do Congo regressa a um Mundial de futebol 52 anos depois, desde o Mundial de 1974, depois de ter deixado pelo caminho equipas como Nigéria e Camarões e de ter apresentado uma grande resistência defensiva.

No caminho para o Campeonato do Mundo, a República Democrática do Congo ficou com a baliza a zero em oito dos 13 jogos, e sofreu apenas sete golos, com o apuramento a ficar 'carimbado' em 31 de março deste ano, em Zapopan, no México, na final do play-off intercontinental diante da Jamaica.

Nesse jogo intercontinental, os africanos venceram por 1-0 no prolongamento, com um golo de Axel Tuanzebe, um das principais figuras da equipa.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, com Portugal integrado no Grupo K, em conjunto com Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão.