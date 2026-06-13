Número de casos de Ébola sobe para 689 na República Democrática do Congo

O número de casos confirmados de Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) subiu hoje para 689, incluindo 139 mortes, indicaram as autoridades do país.

A epidemia começou na região leste do país a 15 de maio.

Num comunicado divulgado na plataforma de redes sociais X, o Ministério da Comunicação e dos Media da RDCongo indicou que a taxa de letalidade do vírus é de 20,2% e que 29 das 104 zonas de saúde nas províncias de Ituri (epicentro do surto), Kivu do Norte e Kivu do Sul estão atualmente afetadas.

"Os centros de tratamento acolhem atualmente 315 doentes em isolamento, com uma taxa de ocupação de 69,7%, e está a ser mobilizada capacidade adicional para garantir cuidados rápidos e seguros a cada novo doente", informou o Ministério da Comunicação.

Até à data, o número de doentes que receberam alta mantém-se nos 32, tendo sido reportados 419 alertas, dos quais 90% foram investigados para identificar possíveis casos.

O surto declarado em Ituri alastrou às províncias orientais de Kivu do Norte e Kivu do Sul e ao Uganda, onde foram detetadas até à data 19 infeções, incluindo 14 casos considerados importados da República Democrática do Congo, entre os quais se registaram duas mortes.

Esta epidemia corresponde à estirpe Bundibugyo, cuja taxa de letalidade varia entre os 30% e os 50% e para a qual ainda não existe vacina autorizada nem tratamento específico, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Esta entidade considera o risco "elevado" na África Subsariana e "baixo" a nível global.

A OMS estima que o vírus tenha começado a circular em Ituri cerca de dois meses antes da declaração de surto, que foi classificado a 17 de maio como uma "emergência de saúde pública de importância internacional".

O vírus Ébola transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragia interna.