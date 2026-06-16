Campanha 'Pizza Solidária' vai apoiar Associação Sem Limites

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites vai ser beneficiada no âmbito de uma iniciativa solidária denominada 'Pizza Solidária'. O projecto parte da empresa Supremo Guloso Lda., nomeadamente no restaurante Ratatouille.

Assim, todas as pizzas do menu do Restaurante Ratatouille integram a campanha, "contribuindo para apoiar a missão da Associação Sem Limites e o desenvolvimento de projetos e respostas dirigidos às pessoas com necessidades especiais e às suas famílias".

"Mais do que uma ação solidária, este protocolo representa a criação de sinergias entre o setor social e o tecido empresarial, promovendo uma colaboração sustentável que gera valor para a comunidade e potencia o impacto social das organizações envolvidas", indica nota à imprensa.

Este é um protocolo enquadrado nos princípios da Lei do Mecenato, "reforçando a importância da cooperação entre entidades privadas e instituições de solidariedade social como instrumento de promoção da responsabilidade social e do desenvolvimento comunitário".