PSD entusiasmado com posição autonómica de Seguro

O PSD congratula-se com a escolha dos Açores e da Madeira, uma opção com “particular simbolismo”, pelo Presidente da República, para assinalar o 10 de Junho, onde marcou uma posição. Mas, por Brício Araújo, os social-democratas manifestaram algum incómodo com o uso da noção de soberania nacional. Algo compreensível na ilha Terceira, no actual contexto, mas que, noutras circunstâncias tem servido para condicionar a autonomia.

Brício Araújo referiu-se, concretamente ao Tribunal Constitucional, por exemplo, na questão da gestão do mar.

Os social-democratas foram elogiosos para com António José Seguro, nomeadamente, quando diz que é necessário cumprir a Constituição.

Esse cumprir da Constituição aplica-se, nomeadamente, na questão da continuidade territorial, que se concretiza na resolução do ex-subsídio de mobilidade aérea.

A vinda à Madeira foi vista como envolvimento e compromisso para com os principais problemas da região. Brício Araújo citou Seguro quando se referiu “ao que ficou por fazer”.