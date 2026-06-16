Presidente da República em Veneza para cimeira da COTEC dedicada à IA

O Presidente da República, António José Seguro, desloca-se entre terça e quarta-feira a Veneza, Itália, para participar no XIX encontro da organização empresarial COTEC Europa, este ano dedicado à Inteligência Artificial (IA).

Na sua primeira participação numa cimeira da COTEC Europa -- organização que junta anualmente membros das associações empresariais COTEC de Itália, Espanha e Portugal e que este ano se reúne na ilha de San Giorgio Maggiore, em Veneza --, António José Seguro discursará na sessão de encerramento, na quarta-feira, juntamente com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, e o Rei Felipe VI de Espanha.

Depois da reunião do ano passado, celebrada em Coimbra, a edição deste ano, a 19ª, do simpósio que junta anualmente fundações para a inovação de Portugal, Itália e Espanha, é consagrada ao tema "Repensar o trabalho na era da IA: Transformação, Oportunidade, Governação".

De acordo com a organização, a cimeira "configura-se como um espaço onde se pode consolidar a aliança entre as três organizações da COTEC e identificar estratégias partilhadas para governar de forma ética, eficaz e sustentável o novo cenário do mundo do trabalho, em linha com o indicado na Lei da Inteligência Artificial da UE".

"Nos últimos anos, tornou-se claro que a inteligência artificial não é apenas uma tecnologia de ponta em rápida evolução, mas também um paradigma disruptivo que obriga as empresas e as administrações públicas a repensar o mundo do trabalho, as sinergias entre o capital humano e as tecnologias digitais, a formação do pessoal, a gestão dos processos organizacionais e produtivos e, em última análise, as relações sociais", sublinha a organização.

Desde que assumiu funções como chefe de Estado, em março passado, António José Seguro já manteve encontros institucionais tanto com o Rei Felipe VI como com Sergio Mattarella -- o monarca espanhol deslocou-se mesmo a Lisboa para assistir à cerimónia de tomada de posse do Presidente da República e Seguro deslocou-se a Madrid no mês seguinte na sua primeira visita oficial ao estrangeiro, tendo sido recebido pelo seu homólogo italiano em maio, durante uma deslocação a Roma.