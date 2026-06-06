Presidente da República sublinha papel da língua portuguesa como elemento de união

O Presidente da República, António José Seguro, saudou hoje os portugueses que vivem fora do país, salientando o papel da língua portuguesa como elemento de união de todos.

"Assinalo o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com uma saudação aos portugueses que vivem fora do nosso país. Uma mensagem que quero centrar na língua portuguesa. É o que nos une, mesmo distantes uns dos outros", refere, numa mensagem enviada aos órgãos de comunicação social na diáspora.

A mensagem foi divulgada no dia em que António José Seguro cumpre uma visita oficial ao Luxemburgo e que marca precisamente o arranque das comemorações do Dia de Portugal.

"A língua portuguesa é uma pertença que dispensa fronteiras. Uma comunhão que não se troca, apenas se partilha. E, por vezes, com imenso prazer", destaca o chefe de Estado, considerando que os emigrantes "sabem isso melhor do que ninguém".

O Presidente da República recordou que Luís de Camões "escreveu "Os Lusíadas" longe de Portugal.

"Na verdade, talvez só se vê um país inteiro quando se está suficientemente longe dele", afirmou.

Por outro lado, lembrou que "a língua portuguesa também não se confina a um povo, foge a qualquer apropriação".

"É de quem a aprende. É de muitos povos e culturas, com muitas falas, sotaques e timbres. Diversa nas suas qualidades e pródiga a unir-nos", disse.

Seguro pega na palavra "saudade" como exemplo de "sonoridades que despertam a curiosidade de outros" e que têm "sentido exclusivo".

"É, por tudo isto, que, mais do que as características que regimes ou as circunstâncias nos traçam como identitárias, é a língua portuguesa que persiste (...). É o sentir que não estamos longe nem próximos. Com a língua portuguesa estamos juntos", afirmou.

António José Seguro aproveitou para desejar, através desta mensagem, um feliz Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas a todos os portugueses na diáspora.

António José Seguro chegou na sexta-feira ao Luxemburgo, para uma deslocação até domingo que se divide entre contactos institucionais, hoje, e encontro com a comunidade portuguesa, no domingo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, junta-se ao chefe de Estado ao final do dia de hoje, depois de participar na Cimeira UE-Balcãs, em Tivat (Montenegro), na sexta-feira.

Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado no Luxemburgo e também o primeiro que Seguro e Montenegro celebram juntos.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas prosseguirão depois em território nacional na ilha Terceira (Açores) nos dias 09 e 10 de junho.