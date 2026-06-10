IL sintonizada com discurso do Presidente da República

O presidente do Conselho Nacional da IL, Pedro Ferreira, disse hoje que o partido está sintonizado com alguns dos apelos que foram feitos pelo Presidente da República e que o país "tem tudo para melhorar".

"Relativamente à segunda parte da intervenção do senhor Presidente da República, apetece-me dizer que a determinada altura pensei estar a ouvir um dirigente da Iniciativa Liberal a discursar", declarou Pedro Ferreira aos jornalistas em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores, no final da sessão solene comemorativa do 10 de Junho.

Para o presidente do Conselho Nacional da IL, Portugal "precisa é de esperança", de "melhores remunerações", de "menos Estado e de mais liberdade" e de "liberdade com responsabilidade".

"E, portanto, sob esse ponto de vista, estamos sintonizados com a segunda parte da intervenção do senhor Presidente da República, queiram aqueles que têm governado o país desde o 25 de Abril ter a capacidade de perceber que mais Governo é sinal de menos desenvolvimento, de menos economia, de menos crescimento, de menos captação de jovens talentos, de menos quadros", justificou.

Na opinião de Pedro Ferreira, "se todos conseguirem ter a capacidade de entender as palavras do senhor Presidente da República, como a Iniciativa Liberal entendeu, não há dúvidas absolutamente algumas que o país tem tudo para melhorar".

O dirigente político disse, ainda, que hoje foi referido que "é preciso voltar a olhar a terra a partir do mar" e que os Açores fazem parte de "um triângulo estratégico nacional essencial".

"Faz todo o sentido aquilo que o senhor Presidente da República disse relativamente ao potencial geoestratégico e geopolítico desta região no contexto da afirmação de Portugal, não só no quadro da União Europeia, mas no quadro das relações transatlânticas", afirmou.