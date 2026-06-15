Fórum Madeira recebe autora do livro ‘Laurissilva da Madeira’ para sessão interactiva

O Fórum Madeira vai ser o palco de uma viagem literária e sensorial pelo ecossistema mais famoso da ilha. No próximo dia 16 de Junho, às 10h30, a praça central do centro comercial acolhe uma sessão especial em torno do livro ‘Laurissilva da Madeira’, conduzida pela sua autora e ilustradora, Rafaela Rodrigues, e pela equipa de Sensibilização e Educação Ambiental do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN). A actividade complementa a exposição '25 anos, 25 olhares', patente ao público nas arcadas do centro.

Com a duração de 40 a 60 minutos, a iniciativa funde a leitura com uma oficina prática e exploratória. Destinada a sensibilizar os mais novos para a riqueza deste Património Mundial da UNESCO, a autora irá desafiar o público a interagir com a história de forma criativa, utilizando carimbos, postais e folhas de louro reais para "carimbar” as suas recordações. Às crianças da escola participante, será oferecido pelo IFCN, um exemplar da obra.

A obra ‘Laurissilva da Madeira’, editada pela Cadmus e lançada originalmente na Feira do Livro do Funchal em 2025, nasceu de um desafio lançado pelo IFCN à autora, assinalando os 25 anos da classificação da floresta pela UNESCO. O processo de criação contou com o apoio técnico e de campo do IFCN, que adquiriu exemplares (através do projecto PRODERAM20) para as suas acções contínuas de educação ambiental.

Esta acção desenvolve-se no âmbito da exposição '25 anos, 25 olhares', patente ao público no Fórum Madeira até 21 de Junho. A mostra reúne as perspectivas de 25 pessoas, entre biólogos, fotógrafos e cidadãos, sobre os impactos e a beleza da floresta que cobre 20% da ilha.

Este texto foi elaborado pelo estagiário Marco Baeta Sousa, sob a supervisão do editor-executivo João Filipe Pestana