A vereadora com o pelouro da Longevidade e Envelhecimento Activo, Helena Leal, afirmou esta segunda-feira que “envelhecer não significa perder valor, autonomia ou relevância social. Significa acumular experiência, conhecimento e contributos que enriquecem a comunidade, contrariando a visão de declínio do envelhecimento”.

A autarca falava na sessão de abertura da conferência promovida pela Câmara Municipal do Funchal para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, que reuniu diversos especialistas, parceiros institucionais e cidadãos para refletir sobre a prevenção da violência contra as pessoas idosas e a promoção dos seus direitos, dignidade e participação ativa na sociedade.

A autarca salientou que o tema internacional deste ano, 'Be Bold - Age with Attitude' ('Sejam Ousados, Envelheçam com Atitude'), desafia a sociedade a alterar a forma como encara o envelhecimento, combatendo o idadismo e os estereótipos associados à idade.

Nesse sentido, Helena Leal destacou o trabalho que o Município tem vindo a desenvolver na promoção de uma visão mais positiva e inclusiva do envelhecimento, através de iniciativas intergeracionais que aproximam diferentes gerações e contribuem para o reforço do respeito mútuo, da cidadania e da coesão social.

Entre as diversas respostas municipais, destacou os programas de atividade física desenvolvidos nos Ginásios Municipais, as iniciativas recreativas, culturais e de convívio promovidas ao longo do ano, a Universidade Sénior do Funchal e o trabalho desenvolvido pelo Centro Comunitário do Funchal e pelos centros comunitários da SocioHabitaFunchal, espaços que fomentam a participação social, combatem o isolamento e promovem a criação de redes de apoio na comunidade.

Segundo nota à imprensa, conferência procurou igualmente alertar para os desafios emergentes associados à crescente digitalização da sociedade, nomeadamente as burlas online, a fraude financeira e outras formas de exploração digital que afetam cada vez mais a população idosa. Neste contexto, Helena Leal lembrou a aposta do Município em projetos de literacia digital e literacia jurídica, com vista à capacitação da população para uma utilização mais segura das tecnologias.

A vereadora reforçou ainda a mensagem de que a violência contra as pessoas idosas constitui um crime público, sensibilizando a população para a importância da denúncia e da prevenção destas situações.

Por fim, Helena Leal reiterou o compromisso do executivo municipal em continuar a investir em políticas de longevidade activa e saudável, promovendo a participação das pessoas idosas na vida da cidade e preparando o concelho para responder aos desafios demográficos do futuro, garantindo que “ninguém fica para trás e que todas as pessoas podem envelhecer com dignidade”.