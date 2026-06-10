Trump assina lei que prevê 60 mil ME para políticas de imigração e deportação

O Presidente dos Estados Unidos assinou hoje a legislação que prevê 70 mil milhões de dólares (cerca de 60 mil milhões de euros) para cumprir a sua agenda de imigração e deportação até ao final do mandato.

"Estou extremamente satisfeito em assinar o `Secure America Act´ para financiar imediata e integralmente o Departamento de Segurança Interna até o final do meu mandato, para que não precisemos mais discutir esse assunto", afirmou Donald Trump na Casa Branca.

A nova legislação destina, nos próximos três anos, 38 mil milhões de dólares (32,8 mil milhões de euros) para o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e 26 mil milhões de dólares (22,5 mil milhões de euros) para a Patrulha da Fronteiras.

Os restantes cinco mil milhões de dólares (4,3 mil milhões de euros) destinam-se a financiar custos imprevistos na área da imigração, anunciou a Casa Branca.

A lei foi aprovada no Congresso por uma margem muito estreita de 214 votos a favor e 212 contra, após ter sido previamente aprovada pelo Senado na semana passada.

A assinatura de Trump pôs fim a uma disputa de quase seis meses sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna, na sequência das mortes a tiro de dois cidadãos norte-americanos, Alex Pretti e Renee Good, em janeiro, durante operações federais de imigração em Minneapolis.

Os democratas no Congresso recusaram-se a financiar o Departamento de Segurança Interna até que os republicanos concordassem com uma série de medidas para garantir o respeito pela lei e pelos direitos humanos na política de imigração, medidas que, no fim do processo, não foram aprovadas.

A nova lei antecipa o financiamento, garantindo um fluxo de dinheiro praticamente ininterrupto, numa altura em que a administração Trump procura deportar cerca de um milhão de pessoas por ano.