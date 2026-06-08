Restaurar o mar da Madeira: a ciência como infraestrutura de soberania ambiental

A aprovação da Lei Europeia do Restauro da Natureza transformou uma evidência científica numa obrigação política: já não basta conservar o que sobreviveu, é necessário restaurar o que foi degradado. Ao impor metas mensuráveis aos Estados-Membros, incluindo no meio marinho, a União Europeia deixou claro que a política ambiental passará a ser avaliada por resultados e não apenas por declarações de intenção. O recente despacho (Despacho n.º 7083/2026), ao criar um programa nacional de mapeamento e monitorização dos ecossistemas marinhos, é a expressão portuguesa dessa nova exigência.

Para a Madeira, este ponto é decisivo. A Região tem cultivado uma imagem de pioneirismo na proteção do mar, seja através de áreas marinhas protegidas, seja na regulação de atividades como a observação de cetáceos. Mas a nova fase europeia obriga a ir além da proteção formal: exige conhecimento sólido sobre o estado dos habitats, a sua evolução e as pressões a que estão sujeitos. Em resumo, já não chega traçar linhas num mapa; é preciso provar, com dados, que os ecossistemas estão de facto a recuperar.

É aqui que grupos de investigação da ARDITI como o Observatório Oceânico da Madeira (OOM) e o MARE-Madeira se tornam centrais. O OOM nasceu com a ambição de dotar a Região de capacidade própria de observação e modelação do meio marinho, recorrendo a sensores, plataformas autónomas e ferramentas digitais capazes de acompanhar o oceano de forma continuada. Quando se fala no “gémeo digital do oceano” da Madeira, fala-se precisamente na capacidade de transformar dados dispersos em conhecimento útil para prever cenários e orientar decisões públicas. Essa visão está em linha direta com o despacho conjunto emitido pelo Gabinete da Ministra do Ambiente e Energia e pelo Gabinete do Ministro da Agricultura e Mar, e que aponta para monitorização sistemática, integração de informação e apoio à decisão baseada em evidência.

O MARE-Madeira acrescenta outra dimensão: a experiência acumulada em biodiversidade, ecologia marinha, pescas e áreas protegidas. É dessa combinação entre infraestrutura tecnológica e conhecimento ecológico que podem surgir os indicadores, as séries temporais e as avaliações de impacto que Bruxelas exige para verificar se as metas de restauro estão a ser cumpridas. Sem esse trabalho, corremos o risco ter objetivos políticos ambiciosos, mas continuar sem base suficiente para medir o sucesso ou corrigir falhas.

Por isso, o verdadeiro debate não é apenas ambiental; é também institucional e estratégico. A Madeira pode continuar a tratar estes grupos como projetos dependentes de financiamento incerto, ou pode reconhecê-los como infraestrutura essencial de soberania ambiental. Numa região ultraperiférica, conhecer o mar não é luxo académico. É condição para gerir os recursos marinhos, regular atividades turísticas, planear novas áreas protegidas e defender com credibilidade o valor ecológico do território marítimo regional.

Uma nova oportunidade está lançada. Se a ARDITI, através do OOM e do MARE-Madeira, forem colocados no centro desta convergência entre ambição europeia, enquadramento nacional e capacidade regional, a Madeira poderá afirmar-se como referência no restauro marinho em contexto insular. Se não o fizer, corre o risco de manter uma “ilusão” confortável de proteção, enquanto o oceano real continua a mudar mais depressa do que a nossa capacidade de o compreender.