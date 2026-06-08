Eriksen já está em casa em recuperação após incidente no jogo de domingo

O futebolista internacional dinamarquês Christian Eriksen teve alta hospitalar e revelou hoje que está a iniciar o processo de recuperação, depois de, no domingo, ter caído inanimado no relvado durante o particular entre a Dinamarca e a Ucrânia.

"Quero que todos saibam que estou bem e que já estou em casa com a minha família. Como devem imaginar, levar um choque do meu CDI [desfibrilhador cardíaco] teve um grande impacto em mim e na minha família, mas quero garantir a todos que esta foi uma situação diferente da que aconteceu em 2021. Estou a sentir-me bem e a minha recuperação já começou", lançou o jogador através das redes sociais.

No domingo, em Odense, na Dinamarca, o médio de 34 anos, que representou na última temporada os alemães do Wolfsburgo, agarrou-se ao peito e colapsou ao minuto 66, numa altura em que a seleção dinamarquesa vencia a congénere da Ucrânia por 2-1, levando colegas e adversários a chamarem de imediato a equipa médica.

"Para além de estar grato pelo apoio e assistência de todos os jogadores e da equipa médica em campo, estou também extremamente grato aos médicos que cuidaram de mim e do meu coração ao longo dos anos. Graças à sua experiência, o meu CDI fez exatamente o que foi concebido para fazer: proteger-me quando precisei", realçou.

E acrescentou: "Por enquanto, o meu foco é recuperar, passar tempo com a minha família, ir de férias e jogar futebol com os meus filhos".

O episódio de domingo remeteu para o colapso sofrido pelo médio em 12 de junho de 2021, no Euro2020, frente à Finlândia, quando foi assistido em campo devido a uma paragem cardiorrespiratória, que os médicos conseguiram reverter.

Posteriormente, o jogador foi transferido para um hospital de Copenhaga, onde esteve internado durante quatro dias, tendo-lhe sido implantado um desfibrilhador cardíaco, e voltou aos treinos em dezembro de 2021.