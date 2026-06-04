Albuquerque pede denúncia de casos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu esta quinta-feira às informações que apontam a Madeira como uma das regiões com maior incidência de casos de exploração sexual de crianças, segundo um relatório do Conselho da Europa, sublinhando que se trata de crimes graves que devem ser tratados pelas autoridades judiciais.

À margem das celebrações do Corpo de Deus, no Funchal, o governante afirmou que estes são “crimes públicos” cuja investigação e punição não competem ao poder político, mas sim às instâncias judiciais.

“São situações que têm de ser tratadas pelas autoridades competentes. Quem tiver conhecimento destes casos deve denunciá-los, para que sejam investigados e, se for caso disso, punidos”, afirmou Miguel Albuquerque.

O presidente do Executivo madeirense destacou ainda que a criminalidade global na Região tem vindo a registar uma tendência de descida, embora reconheça a existência de exceções em algumas tipologias criminais, nomeadamente violência doméstica e outros crimes que exigem atenção reforçada.

Segundo referiu, esses casos devem ser acompanhados de forma contínua pelas entidades competentes, com vista à sua investigação e combate eficaz.

Miguel Albuquerque insistiu na importância da atuação das autoridades judiciais e na necessidade de todos os casos denunciados seguirem os trâmites legais adequados, sublinhando que apenas dessa forma é possível garantir justiça e proteção das vítimas.