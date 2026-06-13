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Mundial2026 Desporto

Estados Unidos entram a vencer e goleiam Paraguai por 4-1

Anfitriões resolveram o encontro ainda antes do intervalo e começaram a fase de grupos com uma vitória clara

Adepto dos Estados Unidos celebra um golo no ecrã gigante da Fan Zone em Washington.
Adepto dos Estados Unidos celebra um golo no ecrã gigante da Fan Zone em Washington., LUSA

Os Estados Unidos bateram o Paraguai por 4-1, na madrugada deste sábado, na ronda inaugural da fase de grupos do Mundial de 2026. A selecção anfitriã chegou ao intervalo a vencer por 3-0 e confirmou depois um arranque forte na competição

A equipa norte-americana construiu a diferença muito cedo e deixou o jogo praticamente encaminhado na primeira parte. O marcador foi inaugurado com um autogolo de Damián Bobadilla, antes de Folarin Balogun assumir protagonismo com dois golos ainda antes do descanso, colocando os Estados Unidos com uma vantagem de 3-0 ao intervalo.

Depois da entrada forte dos anfitriões, o Paraguai conseguiu reduzir na segunda parte, por Maurício, mas não voltou a aproximar-se verdadeiramente na discussão do resultado. Giovanni Reyna fechou a contagem em 4-1 e confirmou uma vitória sem margem para dúvidas.

A estreia dos Estados Unidos no Mundial de 2026 ficou assim marcada por uma exibição dominadora, sobretudo no primeiro tempo, num encontro em que a equipa da casa impôs o ritmo e transformou a superioridade em golos. Folarin Balogun destacou-se como a principal figura da partida, ao assinar dois dos quatro golos da formação vencedora.

Do lado paraguaio, o regresso a um Campeonato do Mundo terminou com uma derrota pesada, perante um adversário que entrou com autoridade e nunca permitiu uma reação capaz de alterar o rumo do encontro. Com este resultado, os Estados Unidos arrancam a fase de grupos com uma vitória clara frente ao Paraguai.

*Dado o horário da realização desta partida, este conteúdo foi gerado com auxílio da Inteligência Artificial, com edição posterior do editor-executivo João Filipe Pestana

Ficha de Jogo

Resultado Estados Unidos 4-1 Paraguai
Posse de bola 65% - 35%
Remates 16 - 9
Marcadores Estados Unidos — Damián Bobadilla 7', Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Giovanni Reyna 90'; Paraguai — Mauricio 73'

Classificação — Grupo D

# Equipa J Pts GM GS
1 Estados Unidos 1 3 4 1
2 Austrália 0 0 0 0
2 Turquia 0 0 0 0
4 Paraguai 1 0 1 4
0
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