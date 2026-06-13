Estados Unidos entram a vencer e goleiam Paraguai por 4-1

A equipa norte-americana construiu a diferença muito cedo e deixou o jogo praticamente encaminhado na primeira parte. O marcador foi inaugurado com um autogolo de Damián Bobadilla, antes de Folarin Balogun assumir protagonismo com dois golos ainda antes do descanso, colocando os Estados Unidos com uma vantagem de 3-0 ao intervalo.

Depois da entrada forte dos anfitriões, o Paraguai conseguiu reduzir na segunda parte, por Maurício, mas não voltou a aproximar-se verdadeiramente na discussão do resultado. Giovanni Reyna fechou a contagem em 4-1 e confirmou uma vitória sem margem para dúvidas.

A estreia dos Estados Unidos no Mundial de 2026 ficou assim marcada por uma exibição dominadora, sobretudo no primeiro tempo, num encontro em que a equipa da casa impôs o ritmo e transformou a superioridade em golos. Folarin Balogun destacou-se como a principal figura da partida, ao assinar dois dos quatro golos da formação vencedora.

Do lado paraguaio, o regresso a um Campeonato do Mundo terminou com uma derrota pesada, perante um adversário que entrou com autoridade e nunca permitiu uma reação capaz de alterar o rumo do encontro. Com este resultado, os Estados Unidos arrancam a fase de grupos com uma vitória clara frente ao Paraguai.

*Dado o horário da realização desta partida, este conteúdo foi gerado com auxílio da Inteligência Artificial, com edição posterior do editor-executivo João Filipe Pestana

Ficha de Jogo

Resultado Estados Unidos 4-1 Paraguai Posse de bola 65% - 35% Remates 16 - 9 Marcadores Estados Unidos — Damián Bobadilla 7', Folarin Balogun 31', Folarin Balogun 45', Giovanni Reyna 90'; Paraguai — Mauricio 73'

Classificação — Grupo D