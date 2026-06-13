Emanuel Rolim lidera Santana Sky Race

A Santana Sky Race (SSR), prova de 22,1 quilómetros e 1876 metros de desnível positivo da Ultra Skyrunning Madeira 2026, já tem um primeiro líder definido. À passagem pela Achada do Teixeira, Emanuel Rolim seguia na frente da corrida.

O atleta dispunha de pouco mais de um minuto de vantagem sobre o madeirense Vítor Faria, do Estreito, enquanto Américo Caldeira, do Clube Aventura Madeira, ocupava a terceira posição, já a quase cinco minutos do líder.

Na competição feminina, Fabiana Gonçalves, também do Estreito, liderava a prova, com cerca de minuto e meio de vantagem sobre a colega de equipa Diana Sousa.

A Santana Sky Race decorre integralmente em ambiente de montanha, entre os 400 e os 1600 metros de altitude, com partida e chegada junto à Câmara Municipal de Santana. O percurso leva os atletas até à Encumeada Alta, ponto mais elevado da prova, antes de uma longa e técnica descida até à freguesia da Ilha, combinando pisos variados, subidas exigentes e descidas acentuadas, num dos traçados mais emblemáticos do skyrunning madeirense