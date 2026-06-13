“Queria voltar e desfrutar da prova”, diz Rea Kolbl após vitória na MS

Rea Kolbl venceu este sábado a competição feminina da Madeira Sky Race (MSR), prova rainha da Ultra Skyrunning Madeira 2026 disputada em ambiente de alta montanha no concelho de Santana, concluindo o percurso em 07:04:38.

No final, a atleta eslovena destacou sobretudo o regresso à Madeira e a experiência vivida na prova. “Eu vim aqui há quatro anos e eu queria voltar. Eu queria experimentar de novo e foi a melhor vez que eu esperava”, referiu.

Kolbl sublinhou que o objectivo passava por desfrutar da competição, apesar do resultado final. “Eu vim aqui para ter divertimento e aproveitar o desporto. Mas sim, ganhar é sempre bom”.

A eslovena terminou com clara vantagem na prova feminina, confirmando o domínio na edição deste ano da MSR.