Rafael Pacheco lidera Norte Sky Race

A Norte Sky Race, prova de 12 quilómetros e 1035 metros de desnível positivo integrada na Ultra Skyrunning Madeira 2026, já tem os primeiros protagonistas definidos. À passagem pelo posto de controlo da Ilha, Rafael Pacheco, de São Vicente, seguia na liderança da corrida.

Na segunda posição encontrava-se o espanhol Iñigo Alzueta, enquanto Jonas António, do Jardim da Serra, ocupava o terceiro lugar.

Na competição feminina, Margarida Araújo liderava a prova, seguida pela norte-americana Megan Neale. O terceiro posto era ocupado por Soraia Rodrigues, atleta do Porto Moniz.

Anteriormente designada Furão Sky Race, a prova passa este ano a chamar-se Norte Sky Race, numa alteração que pretende reforçar a identidade do evento e a ligação ao espírito do skyrunning na Madeira. O percurso mantém-se inalterado, proporcionando aos participantes uma experiência em plena natureza, atravessando paisagens características do norte da ilha, com destaque para a floresta Laurissilva e a paisagem rural do concelho de Santana.