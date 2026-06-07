Francisco Jesus esteve no Bola no Ar da TSF-Madeira

O jovem músico e instrumentista Francisco Jesus esteve hoje no programa 'Bola no Ar' da TSF Madeira, onde aproveitou para contar a sua história nos seus tenros 21 anos de idade, mas que demonstrou um talento extraordinário nas duas guitarras que construiu, além da voz melodiosa.

Além de contar a sua história e ambições, o artista que tem sido bastante solicitado para actuações, tocou várias canções tradicionais, madeirenses, portosantenses e portuguesas, entrevista esta que foi conduzida pelos anfitriões, Manuel Machado e Fernando Rodrigues.

Formado no Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, Francisco Jesus, lembra que uma das suas inspirações tem sido o saudoso 'Max', ele que tem feito vários tributos de um dos maiores artistas da história da Madeira, através do grupo de jovens, os 'Cordophonia'.

Francisco Jesus, como não seria surpresa, faz também música da sua autoria, ele que pertence ao grupo de músicos e improvisadores madeirenses criado no seio da Associação Musical e Cultural 'Xarabanda'.

Presente na edição do 'Bola no Ar' deste domingo, o presidente da Associação Arca d'Ajuda, Manuel Trindade salientou, entre elogios ao jovem músico, que ele merece uma oportunidade de se mostrar ainda mais. Refira-se que convidou Francisco Jesus a actuar no evento que organizam no dia 23 de Junho, os Altares de São João, que se realizam nos Jardins Públicos da Ajuda.

Além deste evento, as Festas da Ajuda também decorrem em breve, três dias, em princípio no último fim-de-semana de Agosto.